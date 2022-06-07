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Отмена требований к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе — постановление

отмена, паспорта, Казахстан, граница, постановление Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в пунктах пропуска через границу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Считать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года №21 «Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан», – отмечено в официальном документе.

Также указано, что Министерству иностранных дел Республики Казахстан необходимо ознакомить с настоящим постановлением дипломатические представительства, аккредитованные в Казахстане.

Кроме того, Министерству культуры и спорта РК требуется информировать туроператоров.

Настоящее постановление вступает в силу 8 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что состоялось заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. 

Межведомственная комиссия решила отменить с 8 июня требования по подтверждению вакцинации или предъявлению справки о ПЦР-тесте при прохождении границы для казахстанцев и иностранцев.

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В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе

Анастасия Московчук
COVID-19 Есмагамбетова Айжан Казахстан
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