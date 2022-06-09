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Токаев встретился с президентом ЕБРР

Акорда, Касым-Жомарт Токаев, Одиль Рено-Бассо, ЕБРР, встреча Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в 34-м заседании Совета иностранных инвесторов, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте президента, собеседники обсудили перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сферах инфраструктуры, транзитных перевозок, декарбонизации экономики и финансового сектора.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Одиль Рено-Бассо поздравила Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и отметила, что его результаты еще более укрепят доверие иностранных инвесторов к нашей стране.

Она также поделилась своим видением перспектив развития экономики и укрепления финансовой системы Казахстана.

Акорда, Касым-Жомарт Токаев, Одиль Рено-Бассо, ЕБРР, встреча

Фото: akorda.kz

Динара Халдарова
ЕБРР Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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