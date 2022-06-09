Погранслужба планирует провести воинские сборы

Комитет национальной безопасности РК подготовил приказ «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2022 году», сообщает Zakon.kz.

Так, Пограничная служба КНБ планирует провести в 2022 году воинские сборы продолжительностью до 30 дней, затем проводить их на ежегодной основе.

Согласно документу, на воинские сборы Погранслужба призовет 150 военнообязанных.

Как отмечается в документе, основной целью воинских сборов является повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.

Предусматривается, что на период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная палата за счет государства.

Перевозка военнообязанных на сборы и обратно производится железнодорожным или автомобильным транспортом, обеспечение питанием за счет средств Пограничной службы КНБ РК.

Кроме того, все военнообязанные, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом по нормам, установленным для соответствующих категорий военнообязанных, и медицинским обслуживанием, которое организуется наравне с действующими военнослужащими.

Все военнообязанные, призванные на сборы, будут находиться на казарменном положении.

Уклонение военнообязанных от воинских сборов в соответствии с КОАП влечет к штрафу в размере 5 МРП (15 315 тенге).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 23 июня.