Футболист Лионель Месси снялся в известном сериале

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси принимает участие в эпизодической роли латиноамериканского сериала «Защитники». 34-летний аргентинец появится во втором сезоне телепроекта, сообщает Zakon.kz.

Сцена с участием аргентинского футболиста уже отснята, передает Marca. Данный сериал набирает популярность в Аргентине.

Поклонники Лионеля Месси пока не смогут увидеть кадры с его участием, выход сериала планируется в 2023 году.

Второй сезон «Защитников» снимают в разных странах, его выход запланирован на следующий год. Сюжет сериала рассказывает о трех футбольных агентах, которые вынуждены объединиться, чтобы спасти свой гибнущий бизнес.

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