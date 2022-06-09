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Футболист Лионель Месси снялся в известном сериале

Футбол Роль в кино Лионель Месси Фото: Instagram/leomessi
Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси принимает участие в эпизодической роли латиноамериканского сериала «Защитники». 34-летний аргентинец появится во втором сезоне телепроекта, сообщает Zakon.kz. 

Сцена с участием аргентинского футболиста уже отснята, передает Marca. Данный сериал набирает популярность в Аргентине.

Поклонники Лионеля Месси пока не смогут увидеть кадры с его участием, выход сериала планируется в 2023 году.

Второй сезон «Защитников» снимают в разных странах, его выход запланирован на следующий год. Сюжет сериала рассказывает о трех футбольных агентах, которые вынуждены объединиться, чтобы спасти свой гибнущий бизнес. 

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Куандык Шынасилов
Месси Лионель
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