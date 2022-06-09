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Вопрос о роспуске парламента не ставится – Минюст РК

Парламент, Казахстан Фото: parlam.kz
Вице-министр юстиции Алма Муканова на брифинге в СЦК высказалась о роспуске парламента после проведения в стране референдума, передает корреспондент Zakon.kz.

Алма Муканова сообщила, что нормы, определяющие новый порядок формирования палат Парламента РК, будут применяться, начиная с выборов депутатов Мажилиса восьмого созыва.

Представители СМИ сейчас обращаются к нам с вопросом: «После конституционных реформ будет ли распущен седьмой созыв?». Сейчас седьмой созыв работает. До конца первого полугодия 2026 года они продолжат свою работу. Сейчас не ставится вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва. Вице-министр юстиции Алма Муканова
Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане МЮ РК Казахстан
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