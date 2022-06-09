Трапеза бурого медведя в Маркакольском заповеднике попала на видео
Фото: pixabay
На странице Маркакольского государственного природного заповедника в соцсетях опубликовано видео с бурым медведем на участке речки Топольник в селе Карагайлы Булак, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают инспекторы заповедника, во время нерестового периода Маркакольского ленка (вид рыбы из семейства лососевых), рыба, которая поднимается вверх по реке, нередко становится добычей хищных животных.
Медведь поймал рыбу и съел ее, не отходя от места охоты. После трапезы осталось много остатков плоти разорванной тушки рыбы, они привлекли сорок и ворон. Присутствие и громкие звуки, издаваемые этими птицами, послужили сигналом для прилета хищной птицы – коршуна, – говорится в подписи к видео.
0
КОММЕНТАРИИ