Трапеза бурого медведя в Маркакольском заповеднике попала на видео

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На странице Маркакольского государственного природного заповедника в соцсетях опубликовано видео с бурым медведем на участке речки Топольник в селе Карагайлы Булак, сообщает Zakon.kz.