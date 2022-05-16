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13:56 16.05.2022

«Суровая красота»: на озере Маркаколь в ВКО еще не растаял лед

лед на озере, Маркаколь Фото: Instagram/markakol_1976
Природа не перестает удивлять. Тем временем пока на юге Казахстана уже отцвели тюльпаны и многие успели искупаться в водоемах, озеро Маркаколь в Восточном Казахстане по-прежнему покрыто льдом, сообщает Zakon.kz.

На озере Маркаколь еще лед! Но усилиями весны он уже отошел от берега и постепенно тает. Сильные ветра, которые последние несколько дней у нас дуют, привели лед в движение, и теперь он плавает по всей акватории озера, – говорится в сообщении РГУ «Маркакольский государственный природный заповедник».

Подписчики удивились, что лед до сих пор не растаял, и отметили «суровую красоту в сравнении с уже вовсю разлившейся весной».

Кроме того, и на севере Казахстана, в Нур-Султане, всего лишь неделей ранее расцвели тюльпаны.

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Несмотря на то, что через две недели заканчивается последний весенний месяц, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов Казахстана ожидаются сильные дожди и гроза.

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