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Снизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет предложила сенатор

Сенатор, предложение, пенсионный возраст, женщины, снижение Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Дана Нуржигит предложила снизить пенсионный возраст для женщин, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2015 году, когда был принят закон, касающийся изменения возраста выхода на пенсию, за основу был взят средний возраст в Казахстане. В то время он составлял 73 года. В 2021 году этот показатель был принят как 70 лет. По данным ООН, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане в 2022 году – 78 лет для женщин, 70 – для мужчин. Однако из-за пандемии эти показатели изменились. На самом деле нет точной информации относительно того, каковы прогнозы на сегодня, – сказала Дана Нуржигит, озвучивая депутатский запрос к правительству.

На ее взгляд, подобные неконкретные данные с сомнительными показателями не могут служить основанием для принятия социально значимого закона.

По данным Нацбюро статистики, в 2020 году смертность увеличилась на 22% по сравнению с 2019 годом. В последующие годы этот процесс не прекращался. Таким образом, пенсионная реформа 2015 года, основанная на мировых прогнозах, совершенно не соответствует сегодняшней ситуации в Казахстане. Семь лет назад было сказано, что в мире увеличивается число лиц преклонного возраста и уменьшается число трудоспособных. Однако из-за пандемии, социально-экономического кризиса эти предположения оказываются неправильными. Сенатор Дана Нуржигит

Другая причина, по ее словам, заключается в главной проблеме государства – безработице.

Еще одна причина – самая главная проблема в нашем государстве – безработица. Особенно безработица молодежи. Согласно информации госорганов, в Казахстане по состоянию на первый квартал 2022 года из более 9 млн трудоспособных около 453,1 тысячи безработных. В первом квартале 2021 года доля молодежи в возрасте от 15 до 28 лет, ищущей работу более одного года, составила 8 тысяч 350 человек. А в первом квартале 2022 года этот показатель составил 9262 человека, или вырос на 10%. И прибавить к этому число молодых людей, которые ежегодно оканчивают вузы и не могут найти работу. Также в этом году в стране впервые в пилотном режиме проходит прикладной бакалавриат, по которому молодые люди обучаются 2-2,5 года и выходят на рынок труда в поисках работы. Куда мы их будем трудоустраивать? Дана Нуржигит

Как добавила парламентарий, если граждане будут работать до 60-63 лет в соответствии с сегодняшним пенсионным законодательством, то они не будут освобождать рабочие места. В таком случае для молодого поколения не будет рабочих мест.

Мы знаем, что в последнее время правительство рассматривает вопросы пенсионной сферы и занимается пересмотром пенсионного возраста для людей, занятых на тяжелых работах. Моя совесть не позволяет не упомянуть о пожеланиях женщин по изменению пенсионного возраста. Согласно данным просьбам прошу установить пенсионный возраст для женщин – 58 лет. А если женщина готова дальше работать, то рассматривать это ее правом воли. Дана Нуржигит
Оксана Скибан
Казахстан
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