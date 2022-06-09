Президент Франции призывает Зидана возглавить «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто признался, что ждет возвращения «Зизу» во французский футбол, а именно – чтобы возглавил самый именитый парижский клуб «ПСЖ», сообщает Zakon.kz.

В настоящий момент «парижане» ищут наставника, который заменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера. Зинедин Зидан – один из главных кандидатов еще с прошлого года, но далеко не основной. Стороны пока не пришли к договоренности. Высказался по поводу этой ситуации и глава Франции в интервью RMC Sport.

🎙 L'appel du pied d'Emmanuel Macron à Zidane en exclusivité sur RMC.



💬 "On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs." pic.twitter.com/ahRSIydiff June 8, 2022

Ради блага нашего футбола и нашей страны я надеюсь, что Зинедин Зидан вернется, чтобы возглавить французский гранд. Я не беседовал с ним, но я восхищаюсь им как игроком и тренером. Мы очень хотим видеть его в нашей лиге. Зидан – талантливый спортсмен и наставник, он выиграл Лигу чемпионов трижды – это то, к чему так отчаянно стремятся наши клубы. Эммануэль Макрон, президент Франции

Зинедин Зидан является безработным с лета 2021 года. Год назад он ушел в отпуск с обещанием вернуться в 2022 году. Как тренер Зидан возглавлял лишь мадридский клуб с 2016 по 2021 год. Вместе с французом «сливочные» выиграли 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.

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