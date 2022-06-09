Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Президент Франции призывает Зидана возглавить «ПСЖ»

Футбол Приглашение ПСЖ Зинедин Зидан Фото: Instagram/zidane
Президент Франции Эммануэль Макрон открыто признался, что ждет возвращения «Зизу» во французский футбол, а именно – чтобы возглавил самый именитый парижский клуб «ПСЖ», сообщает Zakon.kz.

В настоящий момент «парижане» ищут наставника, который заменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера. Зинедин Зидан – один из главных кандидатов еще с прошлого года, но далеко не основной. Стороны пока не пришли к договоренности. Высказался по поводу этой ситуации и глава Франции в интервью RMC Sport.

Ради блага нашего футбола и нашей страны я надеюсь, что Зинедин Зидан вернется, чтобы возглавить французский гранд. Я не беседовал с ним, но я восхищаюсь им как игроком и тренером. Мы очень хотим видеть его в нашей лиге. Зидан – талантливый спортсмен и наставник, он выиграл Лигу чемпионов трижды – это то, к чему так отчаянно стремятся наши клубы.Эммануэль Макрон, президент Франции

Зинедин Зидан является безработным с лета 2021 года. Год назад он ушел в отпуск с обещанием вернуться в 2022 году. Как тренер Зидан возглавлял лишь мадридский клуб с 2016 по 2021 год. Вместе с французом «сливочные» выиграли 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!

Куандык Шынасилов
Франция
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Россиянка более пяти лет получала пенсию в Казахстане
Утечка аммиака в Алматы – есть пострадавшие
Улицу Саина в Алматы перекроют из-за ремонта
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления