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Валютные активы Нацфонда выросли на 1,3 млрд долларов за месяц

активы Нацфонда выросли на 1,3 млрд долларов Фото: pixabay
По предварительным данным Нацбанка, по итогам мая объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 1,3 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 370 млрд тенге в виде трансфертов за счет остатков на тенговом счете Нацфонда и тенговых поступлений в фонд. Ввиду высоких цен на нефть и налоговой недели, валютные поступления в фонд в мае составили 1,15 млрд долларов. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

По словам спикера, инвестиционный доход Национального фонда в прошедшем месяце сложился положительным и составил 142 млн долларов.

Вместе с тем на фоне сложной геополитической ситуации в мире, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также укрепления доллара США инвестиционный доход Национального фонда с начала текущего года остается отрицательным.

При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,24%, за последние пять лет – 2,30%.

Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан
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