Валютные активы Нацфонда выросли на 1,3 млрд долларов за месяц

По предварительным данным Нацбанка, по итогам мая объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 1,3 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 370 млрд тенге в виде трансфертов за счет остатков на тенговом счете Нацфонда и тенговых поступлений в фонд. Ввиду высоких цен на нефть и налоговой недели, валютные поступления в фонд в мае составили 1,15 млрд долларов. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

По словам спикера, инвестиционный доход Национального фонда в прошедшем месяце сложился положительным и составил 142 млн долларов.

Вместе с тем на фоне сложной геополитической ситуации в мире, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также укрепления доллара США инвестиционный доход Национального фонда с начала текущего года остается отрицательным.

При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,24%, за последние пять лет – 2,30%.