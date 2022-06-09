Государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов отметил, что оно проходит на фоне крайне напряженной международной обстановки, передает корреспондент Zakon.kz.

Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление. Все это объективная реальность наших дней. В таких условиях государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность. Казахстан вступил в новый этап своего развития. В стране последовательно реализуется выдвинутая мною масштабная программа демократических реформ. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана напомнил, что 5 июня состоялся общенациональный референдум, в ходе которого граждане поддержали проект изменений и дополнений в Конституцию.

На голосование были вынесены поправки, затрагивающие треть статей Основного закона. Они направлены на пересмотр полномочий президента, усиление роли Парламента, расширение возможностей для развития политических партий, совершенствование избирательного процесса, укрепление системы зашиты прав и свобод человека. При этом мы убеждены, что осуществляемые политические реформы должны идти параллельно с комплексными экономическими преобразованиями. Именно такой подход позволит нам вырваться из ловушки среднего дохода и перейти на следующий уровень развития. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что именно поэтому в Казахстане реализуется новый экономический курс страны, нацеленный на построение подлинно-рыночной свободной и конкурентной экономики.

По словам президента, тематика пленарного заседания совета посвящена декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий.

Этот вопрос актуален как никогда. Ощутимые климатические изменения, в частности повышение температуры воздуха, наблюдаются уже во всем мире. Прогнозы экспертов остаются неутешительными. Имеются серьезные риски снижения урожайности пшеницы и доступности водных ресурсов. Все это требует принятия безотлагательных системных мер. На сегодня 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связано с производством энергии на ископаемом топливе. Это основной фактор, который оказывает негативное влияние на климат страны. Поэтому модернизация энергетической отрасли имеет для нас определяющее значение. Касым-Жомарт Токаев

Помимо климатических и технологических вызовов, как отметил глава государства, актуальность перехода на возобновляемые источники энергии в мире резко повысил новый геополитический контекст.

С другой стороны, стремление к энергетической независимости подталкивает ряд стран к расконсервации угольных шахт и возобновлению работы угольных электростанций. В результате мы видим, что в некоторых государствах политика декарбонизации вступила в явное противоречие с политикой обеспечения энергетической безопасности. И в ходе запланированного обсуждения мне бы хотелось услышать ваши конкретные предложения по данным вопросам. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz