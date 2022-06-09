В Алматы проведут испытания теплосетей – где нельзя парковаться
Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04:00 до 07:00 с 13 по 22 июня на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах проведения испытаний. ТОО «Алматинские тепловые сети»
Не исключены нештатные ситуации, в которых нужно немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.
График проведения испытаний теплосетей
13 и 14 июня
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;
Алмалинский и Жетысуский районы: ул. Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.
13 июня
Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби– микрорайон Алмагуль;
Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.
13 и 14 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан;
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.
13-15 июня
Турксибский район: Сейфуллина – Жумабаева – Дулатова – Котельникова.
13 -17 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина – Ботаническая.
14 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова;
Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын Орда – Райымбека.
14 и 15 июня
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.
14 по 17 июня
Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
15 июня
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева.
15 и 16 июня
Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.
16 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.
16-17 июня
Турксибский район: Сейфуллина – Акан-Серы – Кассина – Котельникова;
Бостандыкский район: микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.
17 июня
Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;
Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко;
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского – Богенбай батыра – Кабанбай батыра – Калдаякова – Шевченко – Байсеитовой.
20 июня
Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.
21 июня
Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
21 и 22 июня
Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара – речка Большая Алматинка;
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
22 июня
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай;
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгарсыновой;
Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. ТОО «Алматинские тепловые сети»