В Алматы проведут испытания теплосетей – где нельзя парковаться

В Алматы пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Водителям рекомендуют воздержаться от парковки авто в местах проведения испытаний, сообщает Zakon.kz.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04:00 до 07:00 с 13 по 22 июня на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах проведения испытаний. ТОО «Алматинские тепловые сети»

Не исключены нештатные ситуации, в которых нужно немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

График проведения испытаний теплосетей

13 и 14 июня

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;

Алмалинский и Жетысуский районы: ул. Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.

13 июня

Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби– микрорайон Алмагуль;

Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.

13 и 14 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан;

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.

13-15 июня

Турксибский район: Сейфуллина – Жумабаева – Дулатова – Котельникова.

13 -17 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина – Ботаническая.

14 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова;

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын Орда – Райымбека.

14 и 15 июня

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

14 по 17 июня

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

15 июня

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева.

15 и 16 июня

Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.

16 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.

16-17 июня

Турксибский район: Сейфуллина – Акан-Серы – Кассина – Котельникова;

Бостандыкский район: микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

17 июня

Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко;

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского – Богенбай батыра – Кабанбай батыра – Калдаякова – Шевченко – Байсеитовой.

20 июня

Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

21 июня

Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

21 и 22 июня

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара – речка Большая Алматинка;

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

22 июня

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай;

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгарсыновой;

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.