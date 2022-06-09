В Казахстане утвердили Концепцию развития науки на 2022-2026 годы
Концепция предусматривает, что для повышения глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и ее вклада в решение прикладных проблем национального уровня особое внимание будет уделено увеличению расходов на науку из всех источников в целях последующего достижения уровня финансирования научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ до 1% от ВВП, которое будет проходить поэтапно.
Так, для формирования и развития ведущих научных школ, исследовательских университетов планируется оказывать меры государственной поддержки, включая выделение мегагрантов в рамках предусмотренных средств по грантовому финансированию.
Согласно мировым трендам, будет последовательно модернизироваться научная инфраструктура научных организаций, исследовательских университетов и лабораторий.
При этом в финансировании прикладных исследований акцент будет сделан на повышение доли частного софинансирования, укрепление связи науки с производством, стимулирование реального сектора, бизнеса к созданию и развитию научных подразделений, самостоятельному определению приоритетных направлений, заказу и внедрению необходимых научных разработок.
Также предлагается для повышения социального статуса ученого проработать пакет социальных льгот для ведущих ученых.
Для стимулирования притока молодых кадров в науку будут реализованы комплексные меры по ежегодному направлению на стажировки в ведущие научные центры мира 500 казахстанских ученых, обучению академическому письму, английскому языку, цифровым навыкам, разработке научных заявок и другим необходимым компетенциям и навыкам, привлечению в научные организации казахстанцев, работающих за рубежом, подготовке современных менеджеров науки.
Кроме того, для стимулирования и поощрения ученых за вклад в науку ежегодно будут присуждаться 50 премий «Лучший научный работник» в размере 2 тыс. МРП (более 6 млн тенге).
Также продолжится поощрение ученых, внесших вклад в развитие науки и техники, путем предоставления государственных научных стипендий и премий в области науки.
Как считают разработчики документа, реализация концепции будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и увеличению ее вклада в социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны, росту инвестиций частного сектора в НИОКР и решение прикладных проблем национального и регионального уровней.
Целевые индикаторы концепции:
прирост численности исследователей от общего количества исследователей 2020 года (22,6 тыс. человек) на 52% к 2026 году;
увеличение доли обновленного оборудования лабораторий научных организаций и университетов от общего количества до 30% к 2026 году (2020 год – 13,4%);
увеличение доли коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ до 37% к 2026 году (2020 год – 25%);
увеличение доли частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований до 50% к 2026 году (2020 год – 16%).
Основные ожидаемые результаты к 2026 году:
доля молодых исследователей – 50% (2020 год – 36%);
65-е место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю «Качество научно-исследовательских институтов» (2020 год – 82-е место);
на 30% прирост патентной активности от национальных заявителей относительно 2020 года (2272 единицы);
70-е место в рейтинге ГИК ВЭФ по фактору «Инновационный потенциал» (2020 год – 95-е место).
По данным Бюро национальной статистики, в сфере науки в 2020 году работали 22 665 научных работников, из них 18 228 специалистов-исследователей, из которых только 35% имеют ученую или академическую степень (1883 доктора наук, 4324 кандидата наук, 1755 докторов философии (PhD) и 62 доктора по профилю).
При этом 35% ученых в возрасте до 35 лет; 40% – от 35 до 54 лет; 25% – старше 55 лет. Доля женщин составляет 53%, мужчин – 47%.
Посмотреть весь текст концепции можно здесь.
Постановление вводится в действие со дня подписания.