В Казахстане утвердили Концепцию развития науки на 2022-2026 годы

Постановлением правительства Казахстана от 25 мая 2022 года утверждена Концепция развития науки Республики Казахстан на 2022-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Концепция предусматривает, что для повышения глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и ее вклада в решение прикладных проблем национального уровня особое внимание будет уделено увеличению расходов на науку из всех источников в целях последующего достижения уровня финансирования научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ до 1% от ВВП, которое будет проходить поэтапно.

Так, для формирования и развития ведущих научных школ, исследовательских университетов планируется оказывать меры государственной поддержки, включая выделение мегагрантов в рамках предусмотренных средств по грантовому финансированию.

Согласно мировым трендам, будет последовательно модернизироваться научная инфраструктура научных организаций, исследовательских университетов и лабораторий.

При этом в финансировании прикладных исследований акцент будет сделан на повышение доли частного софинансирования, укрепление связи науки с производством, стимулирование реального сектора, бизнеса к созданию и развитию научных подразделений, самостоятельному определению приоритетных направлений, заказу и внедрению необходимых научных разработок.

Также предлагается для повышения социального статуса ученого проработать пакет социальных льгот для ведущих ученых.

Для стимулирования притока молодых кадров в науку будут реализованы комплексные меры по ежегодному направлению на стажировки в ведущие научные центры мира 500 казахстанских ученых, обучению академическому письму, английскому языку, цифровым навыкам, разработке научных заявок и другим необходимым компетенциям и навыкам, привлечению в научные организации казахстанцев, работающих за рубежом, подготовке современных менеджеров науки.

Кроме того, для стимулирования и поощрения ученых за вклад в науку ежегодно будут присуждаться 50 премий «Лучший научный работник» в размере 2 тыс. МРП (более 6 млн тенге).

Также продолжится поощрение ученых, внесших вклад в развитие науки и техники, путем предоставления государственных научных стипендий и премий в области науки.

Как считают разработчики документа, реализация концепции будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и увеличению ее вклада в социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны, росту инвестиций частного сектора в НИОКР и решение прикладных проблем национального и регионального уровней.

Целевые индикаторы концепции:

прирост численности исследователей от общего количества исследователей 2020 года (22,6 тыс. человек) на 52% к 2026 году; увеличение доли обновленного оборудования лабораторий научных организаций и университетов от общего количества до 30% к 2026 году (2020 год – 13,4%); увеличение доли коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ до 37% к 2026 году (2020 год – 25%); увеличение доли частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований до 50% к 2026 году (2020 год – 16%). Основные ожидаемые результаты к 2026 году:

доля молодых исследователей – 50% (2020 год – 36%);

65-е место в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю «Качество научно-исследовательских институтов» (2020 год – 82-е место);

на 30% прирост патентной активности от национальных заявителей относительно 2020 года (2272 единицы);

70-е место в рейтинге ГИК ВЭФ по фактору «Инновационный потенциал» (2020 год – 95-е место).

По данным Бюро национальной статистики, в сфере науки в 2020 году работали 22 665 научных работников, из них 18 228 специалистов-исследователей, из которых только 35% имеют ученую или академическую степень (1883 доктора наук, 4324 кандидата наук, 1755 докторов философии (PhD) и 62 доктора по профилю).

При этом 35% ученых в возрасте до 35 лет; 40% – от 35 до 54 лет; 25% – старше 55 лет. Доля женщин составляет 53%, мужчин – 47%.

Посмотреть весь текст концепции можно здесь.

Постановление вводится в действие со дня подписания.