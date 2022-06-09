Стихийные свалки в Нур-Султане: нарушителей оштрафовали почти на 20,5 млн тенге

В столице ведутся работы по устранению несанкционированных свалок. Ликвидировано 55 участков, вывезено более 23 тыс. тонн отходов. Об этом говорится на официальном сайте акимата Нур-Султана, передает Zakon.kz.

Нарушители оштрафованы почти на 20,5 млн тенге. К ответственности привлечены более 1900 нарушителей. За выгрузку мусора в несанкционированных местах к ответственности привлекли 194 водителя. Сумма штрафа составляет свыше 5 млн тенге. Акимат Нур-Султана

Нарушителям выдали предупреждения об обязательном вывозе строительного мусора на территорию экополигона.

С июня 2021 года в пять раз увеличили размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами:

для физических лиц – с 10 МРП до 50 МРП;

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – с 20 МРП до 100 МРП;

для субъектов среднего предпринимательства – с 30 МРП до 100% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения;

для субъектов крупного предпринимательства – до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.

В 2021 году ликвидировали более 330 несанкционированных свалок, вывезли более 60 тыс. тонн мусора.