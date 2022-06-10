Как построить собственную АЗС

Жители поселка Иргиз, который находится примерно в 450 км от Актобе, получили более 25 рабочих мест, а регион – дополнительную автозаправочную станцию.

Предприниматель Кайрат Абдирахманов восемь лет проработал в топливном ретейле, являясь руководителем собственных АЗС, заправляя в основном автомобили газом. Кайрат решил развивать свой бизнес и дальше, открыв по программе Qazaq Oil Partners на трассе Самара – Шымкент автозаправочную станцию. Кроме того, к нему неоднократно поступали просьбы от местного населения и властей региона об открытии АЗС, отмечая, что автолюбителям не хватает бензина.

Я принял решение об открытии АЗС по франшизе компании Qazaq Oil, так как компания предоставляет до 60% маржи и гарантирует бесперебойную подачу топлива. У меня нет лишнего беспокойства об этом. Я занят важным – предоставлением высококачественных услуг своим клиентам, – рассказывает бизнесмен.

Кроме того, при заправке ему удалось открыть и собственный магазин, чем предприниматель доволен. Теперь при дальнем следовании автомобилист или путешественник сможет получить на трассе горячее питание, вкусный кофе, принять душ и посетить туалет.

Фото: Из личного архива автора

Для удобства дальнобойщиков на заправке есть большая парковка для большегрузов.

Я очень доволен своим бизнес-проектом, это работает. Каждый день я многому учусь, развиваюсь, хотя и обладаю солидным стажем работы, а именно: как работать с клиентами, заниматься реализацией топлива, товаров народного потребления. В день заправка проливает приблизительно 50 кубов, в основном это дизтопливо. К заправке были подведены все коммуникации. Кайрат Абдирахманов

Больше всего радует предпринимателя, что благодаря открытию АЗС удалось трудоустроить 25 жителей поселка. Рабочие приезжают и возвращаются домой при помощи развозки, так как проживают в поселке Иргиз в 25 км от заправки.

В планах у меня и дальше развивать бизнес в сфере МСБ, и именно в этом направлении, так как такие условия ведения бизнеса для меня идеальные, – рассказывает предприниматель.

Qazaq Oil оказывает полную поддержку своим партнерам, которые открывают свое дело по их франшизе. Специалисты компании выезжают на место и оценивают его рентабельность, возможно ли подвести к нему коммуникации. При удачном выборе территории предприниматель успешно начинает работать.

В компании рассчитывают, что по всему Казахстану до конца года будет открыто не менее 50 новых автозаправочных станций.

В Qazaq Oil рекомендуют предпринимателям, которые оценивают свои возможности и пока не решаются на бизнес-проект, воспользоваться заемными средствами. Своим партнерам компания предлагает бизнес-проект «под ключ» как отличную бизнес-возможность, поскольку компания является лидером на топливном рынке и компанией №1 как по количеству АЗС, так и по проливу.

Мы располагаем лояльной клиентской базой – людьми, которые привыкли к определенному уровню сервиса. Соответственно, работая с нами, эти же клиенты будут заезжать на АЗС партнера. Тем самым он будет иметь гарантированный поток потребителей через свою сеть АЗС, –отмечают представители компании Qazaq Oil.