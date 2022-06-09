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Законодательство РК

Минобороны обновляет перечень закрытых военных городков

Перечень закрытых военных городков в РК Фото: Zakon.kz
Разработан проект приказа министра обороны, которым утверждается перечень закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, где служебное жилище не подлежит приватизации, сообщает Zakon.kz.

Под военным городком понимается комплекс зданий и сооружений, расположенных на одном земельном участке и имеющих определенное целевое назначение для размещения сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности РК.

В случае передачи обособленных или закрытых военных городков местным исполнительным органам или организациям такие военные городки называются открытыми, при этом на них распространяются установленные пропускные и внутриобъектовые режимы в соответствии с законодательством РК.

Всего в перечень вошло 68 закрытых и обособленных военных городков различных силовых ведомств во всех регионах страны.

К примеру, в Алматы расположены два военных закрытых городка Главного командования Национальной гвардии РК. В Нур-Султане находятся также два военных городка Министерства обороны. В Шымкенте – один закрытый и два обособленных военных городка подразделений Сил воздушной обороны со своим жилым фондом и военный городок узла связи. За чертой города расположены воинские склады.

Два закрытых военных городка подразделений МЧС РК находятся в Алматинской и Карагандинской областях.

Посмотреть весь список можно на сайте «Открытые НПА», где документ размещен до 22 июня.

Лариса Черненко
МО РК Казахстан
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