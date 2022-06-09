Цены на нефть снижаются из-за новостей о Китае

Днем в четверг мировые цены на нефть снизились из-за новостей о новых ограничениях в Китае, которые связаны с коронавирусом, передает Zakon.kz.

По состоянию на 16:37 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,17% — до 123,37 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 121,81 доллара, сообщает 1prime.ru.

С утра цены на нефть умеренно росли. Котировки перешли к снижению после сообщения: некоторые районы Шанхая ввели новые ограничительные меры из-за случаев заражения коронавирусом.

В среду минэнерго США сообщило, что стратегический резерв нефти в стране за предыдущую неделю сократился на 7,3 млн баррелей, до 519,3 млн баррелей.