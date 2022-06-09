Женская сборная Казахстана по хоккею на траве лидирует в отборочном туре к Азиаде
После третьего игрового дня казахстанские хоккеистки находятся в лидирующей группе, имея в своем активе три победы.
В первом матче сборная Казахстана минимально обыграла хозяев турнира, Индонезию, со счетом 1:0.
Во втором туре казахстанки переиграли спортсменок из Узбекистана – 2:0. А 9 июня были повержены соперницы из Камбоджи – 9:0.
— Asian Hockey Federation (@asia_hockey) June 9, 2022
Kazakhstan Vs Cambodia
Moments of the Match#wagq2022 pic.twitter.com/o0iOv7WWKp
У казахстанских хоккеисток по расписанию еще три игры:
10 июня: Гонконг – Казахстан;
12 июня: Казахстан – Шри-Ланка;
14 июня: Сингапур – Казахстан.
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