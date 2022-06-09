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Женская сборная Казахстана по хоккею на траве лидирует в отборочном туре к Азиаде

Хоккей на траве, победа, сборная Казахстана Фото: olympic.kz
В столице Индонезии проходит отборочный турнир по хоккею на траве среди женщин. Семь команд, в числе которых и Казахстан, оспаривают путевки на Азиатские игры, сообщает Zakon.kz.

После третьего игрового дня казахстанские хоккеистки находятся в лидирующей группе, имея в своем активе три победы.

В первом матче сборная Казахстана минимально обыграла хозяев турнира, Индонезию, со счетом 1:0.

Во втором туре казахстанки переиграли спортсменок из Узбекистана – 2:0. А 9 июня были повержены соперницы из Камбоджи – 9:0.

У казахстанских хоккеисток по расписанию еще три игры:

10 июня: Гонконг – Казахстан;

12 июня: Казахстан – Шри-Ланка;

14 июня: Сингапур – Казахстан.

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Куандык Шынасилов
Узбекистан
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