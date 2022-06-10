Первая помощь: что такое инсульт и чем он опасен, рассказал невролог

Заведующий инсультным отделением Центральной городской клинической больницы Алматы Азиз Исмаилов рассказал, как оказать первую помощь при инсульте и к каким необратимым последствиям может привести болезнь, если ее вовремя не распознать, сообщает Zakon.kz.

Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге. Он может возникнуть из-за разрыва сосуда или его закупорки тромбом. В таком случае к нервным клеткам не поступает нужное количество кислорода, глюкозы и других питательных веществ, что может привести к их гибели. Невролог Азис Исмаилов

Врач назвал факторы, повышающие риск развития инсульта. По его словам, это избыточный вес, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, гипертония, употребление алкоголя и наркотиков, курение.

Помимо этого, как отметил специалист, важно учитывать генетическую предрасположенность и возраст: болезнь чаще поражает тех, кому больше 45 лет.

Инсульт может быть ишемическим и геморрагическим. Также выделяют субарахноидальное кровоизлияние, которое встречается редко, но в 50 процентах случаев сопровождается летальным исходом.

Ему свойственна острая боль в затылке, возможны судороги, рвота и потеря сознания.

Ишемический инсульт (инфаркт мозга) – самый распространенный вид нарушения мозгового кровообращения.

Повышенный риск образования тромбов есть у людей, страдающих атеросклерозом, нарушением ритма сердца или заболеванием клапанов сердца, – поясняет доктор.

Ишемический инсульт может произойти при самостоятельном приеме лекарств без назначения врача (например, мочегонных или комбинированных оральных контрацептивов).

Симптомы при ишемическом инсульте развиваются в течение непродолжительного времени и не сопровождаются головной болью, так как в головном мозге нет болевых рецепторов.

Чаще всего это происходит ночью, когда человек спит, а утром при пробуждении обнаруживает, что не работает рука, нога или нарушена речь.

При геморрагическом инсульте происходит разрыв стенки сосуда и кровь пропитывает ткани головного мозга.

Частыми причинами геморрагического инсульта становятся повышение артериального давления, прием препаратов, снижающих свертываемость крови, нарушение строения стенки сосуда (аневризмы) или врожденные аномалии сосудистого русла.

Геморрагический инсульт развивается быстро, часто сопровождается головной болью. Если кровь пропитывает сосудистые оболочки головного мозга, где есть болевые рецепторы, человек может потерять сознание. Этот подтип инсульта отличается высокой частотой гибели пациента, но если человек выживает, то неплохо восстанавливается.

Скорая помощь при инсульте

Желательно, чтобы человек с инсультом был доставлен в больницу как можно скорее – в течение трех часов от начала первых симптомов. Азис Исмаилов

Поэтому важно правильно организовать помощь человеку с подозрением на инсульт.

Вызовите скорую помощь. Если симптомы инсульта появились у вас, то попросите о помощи, чтобы врача вызвал кто-то другой. Сообщите краткие данные о пациенте (возраст, что случилось). Оставьте свои контактные данные для связи. Будьте готовы встретить врача и обеспечить доступ к пациенту.

Помогите пациенту занять безопасное положение: лучше всего лежать на боку, слегка приподняв голову.

Врач добавляет, что пока вы ожидаете скорую помощь, постарайтесь выяснить у пациента, когда появились симптомы, какими хроническими заболеваниями он болеет и какие препараты принимает.

Эта информация сэкономит время врачей и позволит быстро принять решение.

Если человек потерял сознание и не дышит, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию.

Однако для правильного ее оказания необходимо пройти специализированные обучающие курсы.

Если пациенту тяжело дышать, то снимите стесняющую одежду (тугой воротник, галстук или шарф), откройте окна.

Если человеку холодно, то укройте его теплым одеялом.

Пока едет скорая, ни в коем случае не пытайтесь напоить, накормить больного или заставить его встать. У человека может быть нарушение функции глотания и он может подавиться. А при попытке встать из-за высокого давления или нарушения координации есть высокий риск падения и получения дополнительных травм.

Внимательно наблюдайте за человеком на предмет любых изменений в его состоянии.

Будьте готовы рассказать оператору службы экстренной помощи или врачу об их симптомах и о том, когда они начались. Обязательно укажите, упал ли человек или ударился головой.

В некоторых случаях целесообразно самостоятельно доставить больного в ближайшую больницу, если вы не уверены в оперативности бригады.

Обсудите это решение с оператором экстренных служб.

Хорошо, если помощь будут оказывать несколько человек. Например, один будет отвечать за реанимационные действия, второй – следить за пульсом и давлением, а третий – говорить по телефону с врачами. Зовите на помощь соседей и окружающих, если больной находится на улице или в общественном заведении. Азис Исмаилов

Признаки и симптомы инсульта

В зависимости от тяжести инсульта симптомы могут быть незначительными или тяжелыми.

Необходимо знать, на что обращать внимание. Чтобы проверить наличие предупреждающих признаков инсульта, можно использовать западное мнемоническое правило FAST (англ. – «быстро»), которое означает:

F — face — «лицо»

A — arm — «рука»

S — speech — «речь»

T — time — «время»

Если попросить человека улыбнуться, он не сможет это сделать, один уголок рта останется опущенным.

Когда больной высовывает язык, тот может отклоняться в одну сторону. Как только вы провели небольшой оперативный тест, необходимо сразу вызвать скорую помощь.

Часто пострадавший не реагирует на просьбы, не может связно говорить и поднять обе руки одновременно; иногда он находится в состоянии дезориентации, зрачки расширены или реакция на свет отсутствует.

Однако стоит помнить, что за движение и чувствительность отвечает лишь небольшая часть мозга, поэтому при нарушении кровообращения в других отделах мозга могут возникать самые разные симптомы: нарушение речи, глотания, зрения, головокружение, нарушение координации, спутанность и потеря сознания, эпилептические припадки, резкое снижение памяти или неадекватное поведение больного и другие.

Главная задача — вызвать врача, если кому-то стало плохо: появились необычные симптомы, которых раньше не было. Лучше лишний раз перестраховаться, чем упустить время, которое является самым важным фактором, определяющим прогноз при инсульте.

Первая помощь при инсульте до приезда скорой

В домашних условиях можно провести комплекс мероприятий для поддержки больного, но без профессиональных медиков не обойтись в любом случае.

При повышении артериального давления его не нужно снижать, это адаптивная реакция организма, – поясняет специалист.

Таким образом организм пытается улучшить кровоснабжение головного мозга по специальным «запасным путям» кровообращения — коллатералям.

Не следует давать пациенту никаких лекарств, так как вы не знаете, инсульт у пациента или другое заболевание.

Кроме того, ишемический и геморрагический инсульты лечатся совершенно по-разному.

Это задача врачей за три часа поставить диагноз, доставить в специализированный центр по лечению инсульта и назначить соответствующее лечение.

Важно понимать, что нервные клетки гибнут уже через пять минут, если не получают достаточного кровоснабжения.

Последствия инсульта

При инсульте происходят неврологические нарушения, которые в зависимости от типа инсульта вначале могут повлечь за собой головокружение, слабость или потерю сознания, вплоть до развития состояния комы, а также испарину на лбу, пульсацию шейных артерий, резкий перепад давления, рвоту, сиплое противоестественное дыхание, редкий пульс, онемение конечностей, бледность, боли в голове и иногда в области сердца. Невролог Азис Исмаилов

Симптомы могут быть более или менее выраженными, в зависимости от локализации нарушения кровообращения и его обширности.

Инсульт может протекать в трех вариантах: благоприятном (сознание восстанавливается через несколько минут или часов), перемежающемся или прогрессирующем тяжелом (когда сознание возвращается только через трое суток или более).

При благоприятном прогнозе лечения от инсульта со временем можно восстановить все нарушенные функции головного мозга, при перемежающемся варианте – восстановлению подлежит большая часть нарушений, хотя возможны повторный инсульт, присоединение дополнительных заболеваний: пневмонии, заболеваний сердца.

Прогрессирующее протекание инсульта сопровождается нарастанием симптоматики и часто заканчивается летальным исходом.

Среди типичных для инсульта неврологических нарушений можно выделить частичный или полный паралич, дефекты речи или ее полная потеря, нарушение зрения, слуха, потеря памяти.

Последствий инсульта избежать невозможно, но можно создать условия для частичного или полного восстановления.

Среди этих условий следует выделить:

быструю и правильную диагностику;

немедленную госпитализацию;

обязательную реабилитацию.

Конечно, есть факторы, на которые человек повлиять не может, это сила и тип инсульта, место его локализации и обширность, за исключением, пожалуй, внимательного отношения к факторам риска и профилактических действий.

Реабилитация после инсульта

Очень важно проведение активных реабилитационных программ в экологически чистых местах, где доступен свежий незагрязненный воздух.

Человеческий мозг потребляет до четверти всего вдыхаемого кислорода, а после инсульта требования к качеству воздуха возрастают.

У людей, перенесших инсульт, часто наблюдаются такие нейрокогнитивные расстройства, как внезапные изменения настроения или повышенная утомляемость.

Все это требует проведения реабилитации в условиях, максимально приближенных к домашним, не только воспроизводящих бытовой уют и комфорт, но и обеспечивающих внимательное отношение со стороны всего обслуживающего и лечащего персонала, – резюмировал врач.