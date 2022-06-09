15 минут – и квартира ваша: казахстанцам предлагают новую онлайн-услугу

Благодаря внедрению технологии блокчейн в процесс приобретения недвижимости казахстанцы могут оформить новое жилье, не выходя из дома, передает Zakon.kz.

Если раньше этот процесс занимал не один день, то сейчас оформить договор можно за 10-15 минут. Так клиент экономит не только свое время, но и средства.

Такую услугу можно получить на сайте строительной компании BI Group. Сейчас застройщик также разрабатывает специальное приложение для удобства своих клиентов.

Приобрести жилье можно в ипотеку, за 100%-ную оплату или в рассрочку. По последнему варианту клиент выбирает размер первоначального взноса, подходящий срок и удобный тип платежей – ежемесячный либо ежеквартальный.

Фото: Руслан Мазунин

Весь процесс занимает не больше 15 минут. Мы преследуем очень простую цель – создать онлайн-магазин, где любой казахстанец в режиме 24/7 и в любой точке мира будет иметь возможность купить жилье от BI Group. Для этого будет достаточно только подключения к интернету, – рассказал руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев.

Он отметил, что все документы на сайте заполняются автоматически. При этом нет необходимости идти в ЦОН, офис застройщика или к нотариусу.

Процессы подбора жилья, заполнения анкетных данных и формирования договоров автоматизированы. Вы сканируете удостоверение личности, и данные анкеты автозаполняются. Документы подписываются с помощью цифровой подписи клиента, то есть никуда ходить не нужно. Регистрация в «Казреестр» проходит также автоматически с договорами долевого участия, а с договорами купли-продажи – через технологию блокчейн.

Фото: Руслан Мазунин

Экономия средств – еще одно из важных преимуществ оформления недвижимости онлайн. В компании рассказали, что клиент оплачивает только государственный сбор за регистрацию. Стоимость оформления через сайт – 4810 тенге, что в три раза дешевле, чем через ЦОН. Не говоря о том, что услуги нотариуса обошлись бы гораздо дороже – в 30-50 тыс. тенге.

Чтобы оформить договор, клиенту необходимо:

заполнить анкетные данные – для удобства можно отсканировать удостоверение личности;

подписать гарантийное соглашение с помощью кода из смс;

оплатить сумму за бронь;

подписать договор с помощью цифровой подписи;

оплатить стоимость жилья (или же внести первоначальный взнос);

ожидать уведомление об успешной регистрации в «Казреестр».

Стоит отметить, что BI Group гарантирует полную защиту личных данных клиентов. В компании заверили, что весь процесс соответствует требованиям информационной безопасности.

У нас есть подразделения, которые мониторят и проверяют систему на уязвимость. Наши процессы отвечают требованию банковской тайны и информбезопасности. Казахстанцам можно не переживать – все данные защищены, как и денежные средства. Процесс очень простой, поэтому мы и предлагаем его использовать, – отметил Нурлан Онгарбаев.

На сегодняшний день застройщик имеет интеграцию по онлайн-платежам с Kaspi Bank. Также уже есть договоренности с Halyk Bank и «Банк ЦентрКредит» по внедрению онлайн-платежей. Так, клиентам не нужно будет вводить 16-значный код карты, достаточно мобильного приложения используемого банка. Оплату можно внести и через интернет-эквайринг PayBox.

Своим мнением о предоставляемой услуге поделилась жительница Нур-Султана Айнар Нурпеисова.

Это очень удобно, потому что у меня маленькие дети. Благодаря такой услуге мне не нужно стоять в ЦОНе, идти к нотариусу. Я могу из дома заполнить и оформить документы. Также это экономия денежных средств, потому что мне не нужно платить нотариусу – только госпошлину 4810 тенге – и все, – рассказала она.

Фото: Руслан Мазунин

Теперь нужно и остальные компании подтягивать, подсказывать им, чтобы они тоже уходили в онлайн. Таким образом мы будем экономить время клиента, деньги. И нам, государству, вы окажете большую помощь, потому что в ЦОНах перестанут толпиться люди, – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

На предложения министра в BI Group заявили, что готовы поделиться своей разработкой и с другими строительными компаниями.

Стоит отметить, что уже порядка 2,5 тыс. владельцев недвижимости в Казахстане воспользовались уникальной отечественной инновацией и получили правоустанавливающие документы на свои квартиры в цифровом формате.