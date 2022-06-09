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В Алматы изменили движение двух автобусных маршрутов

изменения маршрутов в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с реконструкцией тепловых сетей на ул. Толе би в ранее измененные схемы движения двух маршрутов №201, 205 внесены временные корректировки по обращениям пассажиров и обслуживающей компании, сообщает Zakon.kz.

По информации Транспортного холдинга, с 10 июня они будут курсировать:

  • №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме.

Лариса Черненко
Алматы
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