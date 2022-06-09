В Алматы изменили движение двух автобусных маршрутов

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В Алматы в связи с реконструкцией тепловых сетей на ул. Толе би в ранее измененные схемы движения двух маршрутов №201, 205 внесены временные корректировки по обращениям пассажиров и обслуживающей компании, сообщает Zakon.kz.