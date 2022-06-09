Комплект книг за 57 млн тенге хотели приобрести чиновники в Алматинской области

Необоснованное завышение цен выявили сотрудники антикоррупционной службы посредством информационно-аналитической системы «Единое окно закупок». Такая стоимость книг была указана на сайте госзакупок специалистами отдела образования Саркандского района, передает Zakon.kz.

По информации антикоррупционщиков, за пять месяцев они направили в государственные учреждения 47 рекомендаций по завышенным ценам.

Как оказалось, требования по рациональному расходованию бюджетных средств не соблюдали и в Управлении внутренней политики Алматинской области.

Так, совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» на проведение опроса они планировали потратить более 33 млн тенге.

В ходе мониторинга антикоррупционной службе удалось вернуть в госказну почти миллиард тенге.

В областном департаменте по противодействию коррупции отметили, что благодаря веб-порталу «Единое окно закупок» в регионе обеспечено рациональное использование бюджетных средств на сумму более 972 млн тенге.