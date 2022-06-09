АЭС в Казахстане хотят построить возле озера Балхаш

Глава Минэнерго Болат Акчулаков после заседания Совета иностранных инвесторов прокомментировал вопрос о месте строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы провели межведомственную комиссию по определению региона размещения. Это все-таки регион озера Балхаш, в районе поселка Улкен Алматинской области. Об этом давно говорилось. Но изучения до конца не проведены. Министр энергетики Болат Акчулаков

Министр добавил, что регион размещения определен, в этом году необходимо закончить работы по изучению вопросов, связанных с геологией, экологией, водой и так далее, и уже после будут точно известны координаты.

Далее, по его словам, к ним начнется привязка расчетов, но для этого нужно определить технологии.

Изучаются различные доступные технологии, а именно французские реакторы, конечно, российские, так как они очень развитые. Также японские, корейские и китайские есть. Определимся в следующем году. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Министр уточнил, что смета пока неизвестна, так как нужно определиться с технологией.

Сейчас этого еще нет, но вообще в среднем рассматривают (проектные сроки. – Прим. ред.) такие проекты 10 лет. Если технологию выбрать, с этого момента до конца стройки примерно 10 лет. Министр энергетики Болат Акчулаков

Ранее, выступая на Совете иностранных инвесторов, президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан определился с местом строительства АЭС.

При этом глава государства не уточнил, где именно находится место строительства АЭС, но подчеркнул, что использование атомной энергии является одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.