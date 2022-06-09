АЭС в Казахстане хотят построить возле озера Балхаш
Фото: primeminister.kz
Глава Минэнерго Болат Акчулаков после заседания Совета иностранных инвесторов прокомментировал вопрос о месте строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы провели межведомственную комиссию по определению региона размещения. Это все-таки регион озера Балхаш, в районе поселка Улкен Алматинской области. Об этом давно говорилось. Но изучения до конца не проведены. Министр энергетики Болат Акчулаков
Министр добавил, что регион размещения определен, в этом году необходимо закончить работы по изучению вопросов, связанных с геологией, экологией, водой и так далее, и уже после будут точно известны координаты.
Далее, по его словам, к ним начнется привязка расчетов, но для этого нужно определить технологии.
Изучаются различные доступные технологии, а именно французские реакторы, конечно, российские, так как они очень развитые. Также японские, корейские и китайские есть. Определимся в следующем году. Министр энергетики РК Болат Акчулаков
Министр уточнил, что смета пока неизвестна, так как нужно определиться с технологией.
Сейчас этого еще нет, но вообще в среднем рассматривают (проектные сроки. – Прим. ред.) такие проекты 10 лет. Если технологию выбрать, с этого момента до конца стройки примерно 10 лет.Министр энергетики Болат Акчулаков
Ранее, выступая на Совете иностранных инвесторов, президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан определился с местом строительства АЭС.
При этом глава государства не уточнил, где именно находится место строительства АЭС, но подчеркнул, что использование атомной энергии является одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.
Место для АЭС в Казахстане уже определено
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