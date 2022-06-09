Место для АЭС в Казахстане уже определено

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Совете иностранных инвесторов сообщил, что Казахстан определился с местом строительства АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

При этом глава государства не уточнил, где именно находится место строительства АЭС, но подчеркнул, что использование атомной энергии является одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.

В условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации мирный атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую ЕС включил в перечень зеленых технологий.

Президент напомнил, что республика занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана.

В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

13 апреля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что ведомство продолжает исследовательские работы, связанные с возможными площадками размещения с учетом геологических, тектонических, сейсмологических исследований по строительству атомной электростанции.

Ранее Минэнерго сообщало, что для строительства АЭС в Казахстане изучают шесть мировых поставщиков ядерных технологий.