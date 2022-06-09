Место для АЭС в Казахстане уже определено
При этом глава государства не уточнил, где именно находится место строительства АЭС, но подчеркнул, что использование атомной энергии является одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.
В условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации мирный атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую ЕС включил в перечень зеленых технологий.
Президент напомнил, что республика занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана.
В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
13 апреля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что ведомство продолжает исследовательские работы, связанные с возможными площадками размещения с учетом геологических, тектонических, сейсмологических исследований по строительству атомной электростанции.
Ранее Минэнерго сообщало, что для строительства АЭС в Казахстане изучают шесть мировых поставщиков ядерных технологий.