Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Место для АЭС в Казахстане уже определено

АЭС, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан Фото: freepik
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Совете иностранных инвесторов сообщил, что Казахстан определился с местом строительства АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

При этом глава государства не уточнил, где именно находится место строительства АЭС, но подчеркнул, что использование атомной энергии является одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.

В условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации мирный атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую ЕС включил в перечень зеленых технологий.

Президент напомнил, что республика занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана.

В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

13 апреля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что ведомство продолжает исследовательские работы, связанные с возможными площадками размещения с учетом геологических, тектонических, сейсмологических исследований по строительству атомной электростанции.

Ранее Минэнерго сообщало, что для строительства АЭС в Казахстане изучают шесть мировых поставщиков ядерных технологий.

Новость по теме

Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС – Акчулаков

Айша Тулеубекова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Воздействуют на окружающих: назван Топ-4 знаков зодиака
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Россиянка более пяти лет получала пенсию в Казахстане
Улицу Саина в Алматы перекроют из-за ремонта
Осуждены участники ОПГ «Кумековы»
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления