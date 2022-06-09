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Почти на 20,5 млн тенге оштрафовали нарушителей в столице за свалки мусора

в столице ликвидируют несанкционированные свалки Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В Нур-Султане ведутся усиленные работы по устранению несанкционированных свалок. Ликвидировано еще 55 участков, вывезено более 23 тыс. тонн отходов, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, нарушители оштрафованы почти на 20,5 млн тенге. К ответственности привлечено более 1900 нарушителей.

К примеру, к ответственности за выгрузку мусора в несанкционированных местах привлечены 194 водителя. Сумма штрафа составляет свыше 5 млн тенге.

Районными акиматами совместно с департаментом экологии, природоохранной полицией, службой iKomek109 посредством городских камер видеонаблюдения «Сергек» ведутся усиленные работы по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.

С руководителями строительных объектов проведены разъяснительные беседы о необходимости осуществления мероприятий, исключающих вынос грязи на проезжую часть, приведения прилегающей территории и ограждений в надлежащее состояние. А также выданы предупреждения об обязательном вывозе строительного мусора на территорию экополигона.

Кроме того, отметили в акимате, для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня 2021 года в пять раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами.

Так, для физических лиц – с 10 МРП до 50 МРП (153 150 тенге), для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – с 20 МРП до 100 МРП (306 300 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – с 30 МРП до 100% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства – до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.

В 2021 году в столице было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено более 60 тыс. тонн мусора, в 2020 году ликвидировано свыше 220 участков.

Лариса Черненко
Нур-Султан
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