Сильная жара, шквал и гроза ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 областях на 10 июня, передает Zakon.kz.

Днем в Нур-Султане синоптики прогнозируют ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области – гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, северо-востоке области, порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юго-востоке Мангистауской области – гроза. Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области – пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области, 15-20 м/с. В Актау ночью – гроза.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах, 15-20 м/с. В Шымкенте днем – гроза, шквал. Ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем временами пыльная буря. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге Павлодарской области – гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 18 м/с.

Днем на северо-западе, севере Костанайской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае днем – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области – сильная жара +36°C. В Семее днем – сильная жара +34-36°C.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный днем в центре области, 15-20 м/с. В центре области – чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области – гроза, град. Ветер юго-западный днем на севере, северо-востоке, западе области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем – гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области – гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36°C.