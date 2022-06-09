Три дня медленно умирал: спасенного щенка приютил сотрудник УИС в Павлодаре
Фото: polisia.kz
Собаку нашли во дворе дома по улице Торайгырова зооволонтеры. Инцидент произошел еще весной, передает Zakon.kz.
Приехав во двор, мы увидели, что два щенка были в критическом состоянии. Как сказали местные жители, один из них три дня лежал и медленно умирал. У одного из них была опухоль, огромная шишка, как выяснилось позже, это была грыжа. В ветеринарной клинике в срочном порядке сделали операцию, забрали в приют. Он быстро пошел на поправку, – рассказала зооволонтер Мария Гребенкина.
Неравнодушие проявили сотрудники УИС, которые оказывают помощь приюту.
Когда первый раз приехали, решили, что постоянно будем помогать. Поговорил с родителями, им как раз нужен щенок. Они живут в частном доме. Решил взять из приюта, – рассказывает сотрудник учреждения АП-162/4 Куаныш Каирбаев.
Перенесшего операцию щенка Каирбаев назвал Актос.
Фото: polisia.kz
Отмечается, что в приюте проживает более 40 собак. Помощь хвостатым оказывают неравнодушные павлодарцы.
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