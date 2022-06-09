В ВОЗ призвали ускорить выяснение происхождения возбудителя COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что это поможет предотвратить будущие эпидемии и пандемии, передает Zakon.kz.

Нам необходимо ускорить работу и действовать с чувством срочной необходимости. Призываю все страны – члены ВОЗ в полной мере сотрудничать с научно-консультативной группой по новым патогенам (САГО) ради всех нас и ради будущих поколений, – цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По мнению гендиректора ВОЗ, нужно продолжать рассматривать все гипотезы, пока не появятся свидетельства, позволяющие принять какую-либо из них или отклонить. При этом Гебрейесус считает, что необходимо избегать политизации вопроса о происхождении SARS-CoV-2.

Чтобы предотвратить политизацию, страны должны делиться данными и образцами транспарентно и без вмешательства со стороны какого бы то ни было правительства. Единственный путь к успеху этой научной работы состоит в полном сотрудничестве всех стран, включая Китай, откуда поступили сообщения о первых случаях SARS-CoV-2, – резюмировал Гебрейесус.

Как уточняется, в состав САГО входят более 20 экспертов. Это, в частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и ЮАР.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухань, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на рынок морепродуктов «Хуанань». Также высказывались предположения о его лабораторном происхождении.

По состоянию на 8 июня 2022 года в ВОЗ поступили сведения о 530 266 292 инфицированных и 6 299 364 умерших с начала пандемии.