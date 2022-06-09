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Во время взрыва в колумбийской шахте погибли 15 горняков

уголь Фото: pixabay
Трагедия произошла в муниципалитете Эль-Сулия. Взрыв на руднике произошел 30 мая, передает Zakon.kz.
После непрерывных поисков было обнаружено тело последнего рабочего шахты «Ла-Местиса», считавшегося пропавшим без вести. Мы глубоко сожалеем о случившемся и выражаем солидарность семьям 15 погибших горняков, – цитирует ТАСС национальное агентство.

Изначально сообщалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. Еще один шахтер был доставлен в больницу с ожогами сразу после взрыва, но врачам не удалось его спасти.

Елена Беляева
Колумбия
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