Во время взрыва в колумбийской шахте погибли 15 горняков

Трагедия произошла в муниципалитете Эль-Сулия. Взрыв на руднике произошел 30 мая, передает Zakon.kz.

После непрерывных поисков было обнаружено тело последнего рабочего шахты «Ла-Местиса», считавшегося пропавшим без вести. Мы глубоко сожалеем о случившемся и выражаем солидарность семьям 15 погибших горняков, – цитирует ТАСС национальное агентство.

Изначально сообщалось, что из-за обвала пород внутри шахты оказались заблокированы 14 горняков. Еще один шахтер был доставлен в больницу с ожогами сразу после взрыва, но врачам не удалось его спасти.