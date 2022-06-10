Россия и Китай открыли первый автомобильный мост между странами

Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин, сообщает Zakon.kz.

Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур, передает РИА Новости.

Строительство трансграничного перехода Благовещенск – Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

Строительство моста обошлось в 19 млрд рублей. Длина моста – 1080 м. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 м. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 м.

Общая протяженность мостового перехода – около 20 км. Сюда входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в которых еще 278 м – это мост через протоку Каникурганскую.