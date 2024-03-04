Часть ж/д моста обрушилась в Туркестанской области

В Казнете распространяют видео, на кадрах которого часть железнодорожного моста рушится, когда по нему проезжает грузовой поезд. К счастью, в момент обрушения автомобилей под мостом не было, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы смогли зафиксировать эпизод с двух сторон.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" прокомментировали инцидент, уточнив, что это произошло днем 3 марта 2024 года.

"На участке Арысь-Тюлькубас (перегона Кызылсай-Манкент) произошло падение перильного ограждения железнодорожного моста на проезжую часть автодороги из-за нагрузки закрепленного на перилах железного баннера. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Также отмечено, что произошедшее не повлияло на железнодорожное сообщение, угрозы безопасности движения поездов нет.

Кроме того, движение поездов на путях не прекращалось.

"Прибывшая через 20 минут мостовая бригада произвела очистку проезжей части автодороги. В настоящее время ведутся работы по наращиванию бортиков пролета строения". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

14 февраля 2024 года сообщалось, что в Атырауской области семь вагонов с серой сошли с рельсов. Тогда в региональном ДЧС подчеркнули, что разлива серы не произошло.