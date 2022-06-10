Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В ряде регионов Казахстана снижены тарифы на коммунальные услуги

Бюджет, тариф, снижение, Казахстан Фото: Zakon.kz
В семи регионах страны утверждены сниженные тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по итогам мая 2022 года, передает Zakon.kz.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК после проведенного анализа исполнения субъектами естественных монополий тарифных смет выявил неисполнения обязательств по 30 субъектам. В их числе крупные субъекты-монополисты АО «Астана-Энергия», АО «Астана-Теплотранзит» (Нур-Султан), КГП «Талдыкоргантеплосервис» (Алматинская область) и другие.

В результате в Нур-Султане, Алматинской области, ВКО, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд. тенге по таким услугам, как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и предоставление подъездных путей.  КРЕМ МНЭ РК

Снижение тарифов, по данным КРЕМ МНЭ РК, в разрезе услуг в среднем составило:

  • теплоснабжение - 17%;

  • водоснабжение - 7,4%;

  • водоотведение - 3%;

  • электроснабжение - 18,6%;

Альберт Ахметов
Алматинская область Казахстан Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Воздействуют на окружающих: назван Топ-4 знаков зодиака
Будьте начеку: кого из знаков зодиака ждут неприятности в июне
Курс доллара продолжает расти на торгах
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
«Платный трамплин»: из-за жары на трассе Кызылорда – Шымкент поднялись бетонные плиты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления