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«Стелс-Омикрон» выявлен в 12 регионах Казахстана

коронавирус, Казахстан, штамм, выявление, Стелс-омикрон Фото: pixabay
По Казахстану в апреле-мае 2022 года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. В Министерстве здравоохранения страны рекомендуют проводить вакцинацию и ревакцинацию, сообщает Zakon.kz.
Во всех регионах страны выявлен «омикрон-штамм». В 12 регионах – «Стелс-Омикрон».Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В ведомстве отмечают, что по итогам исследований, установлена циркуляция «Стелс-Омикрона» – 93,8% (Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, Алматы и Нур-Султан).

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны три вида вакцин (Pfizer, Sinopharm и QazVac).

Из них, как уточнили в Минздраве, две одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Анастасия Московчук
Омикрон-штамм Минздрав РК Казахстан
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