Подросток недоволен своей внешностью – психолог дал советы

Психолог, гипнотерапевт Евгения Ли рассказала корреспонденту Zakon.kz, почему подростки зачастую критикуют свою внешность и как правильно при этом вести себя родителям.

Специалист объяснила, что недовольство подростка своей внешностью – это привычная и естественная история. Причина в том, что происходит интенсивный рост, половое созревание, и как следствие – заметные изменения во внешности. У ребенка появляются вторичные половые признаки. Все это накладывает отпечаток на принятие или непринятие своей внешности.

Каждый подросток проходит через этап, когда не принимает свою внешность. И часто это субъективное неприятие своих особенностей. Но это пройдет. Конечно, если мы не говорим о дисморфофобии – психическом отклонении, когда это уже диагноз, требующий психиатрического лечения. Психолог Евгения Ли

У родителей часто встречаются две прямо противоположные позиции: излишнее беспокойство и стремление побыстрее избавить ребенка от этих переживаний или игнорирование и обесценивание его проблем.

Родители в этот момент должны думать не как помочь подростку принять себя, а начать принимать своих детей-подростков такими, какие они есть. Не нужно оспаривать их чувства, переубеждать. Этим родители будут только умалять переживания ребенка. Здесь нужна качественная, принимающая позиция, которая будет поддерживать, давая посыл: «Да, я тебя понимаю». Необходимо давать понять, что это временно и это пройдет, сопереживая при этом. Можно привести в пример себя в подростковом возрасте, когда вы переживали такие же эмоции и чувства. Евгения Ли

Специалист отметила, что для ребенка в подростковом возрасте максимально важна поддержка родителей, хотя он может откровенно показывать всем видом, что разберется сам, отмахиваясь от проявления ласки к нему, но в то же время он в ней очень нуждается.

Родителям важно учиться быть на стороне своего ребенка. Видеть не проблему, которую нужно решать, а смотреть на проблему его глазами, почувствовать его переживания. Посочувствовать, посопереживать вместе с ребенком – в этом будет родительская поддержка. Родители в это время должны не уберегать ребенка от подобных переживаний, а находиться всегда на стороне ребенка, чтобы он чувствовал, что не один, и что в любую минуту может обратиться за помощью. Евгения Ли

Специалист объяснила это тем, что в каждом человеке с рождения заложено внутреннее стремление к росту и развитию. И важно родителям самим помнить об этом. Не паниковать вместе с ними, а сохранять спокойствие и уверенность.

Также в подростковом возрасте, говорит психолог, для ребенка становится очень важным мнение сверстников. Поэтому именно какие-то негативные замечания с их стороны будут сильно влиять. Например, одноклассник пошутил неудачно, что руки как спички, и подросток начинает стесняться носить определенную одежду. И именно в этот момент важна поддержка со стороны родителей.

Вспоминается история американского психотерапевта Милтона Эриксона, как его сын очень переживал, что он слишком худой. На что Милтон Эриксон сказал: «Ты подросток и тебе положено быть худым. Но ты можешь предвкушать тот день, когда ты зайдешь ко мне, подашь свой пиджак и скажешь: «Отец, ты в нем утонешь». И такой день наступил. Можно рассказывать подростку свои истории, где приводятся примеры подобных случаев. Но ни в коем случае нельзя переубеждать ребенка, что он не прав. Важно в ежедневном общении с подростками, как бы между прочим, стараться хвалить его за что-то, невзначай приобнимать его, замечать выигрышные особенности его внешности. Ведь именно они его больше всего сейчас беспокоят. Евгения Ли

Евгения Ли порекомендовала родителям как можно чаще отмечать привлекательные черты во внешности своего ребенка-подростка. К примеру, глубокий взгляд, когда ребенок задумчив, и как он мил, когда улыбается, при этом отметив его красивые ямочки на щеках.

Подчеркивайте индивидуальные особенности ребенка, те детали, которые имеются во внешности только у него. Если сказать ребенку, что он красив, это будет восприниматься как скептицизм, но если вы скажете дочери, что у нее красивая длинная шея, или оттенок цвета глаз, такой комплимент от родителей дочь будет вспоминать всю жизнь. Можно рассказывать истории, приводя примеры известных личностей, которые стали успешными именно благодаря своей нестандартности, тем самым учить ребенка ценить свои особенности. Евгения Ли

По словам специалиста, кроме принятия позиции «на стороне ребенка», родители могут помочь еще и тем, что своевременно смогут посоветовать, как скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства с помощью одежды. Психолог предложила в случае, если ребенок комплексует по поводу худых рук, предложить ему заняться каким-то видом спорта. Если подросток считает свои ноги полными – предложить оптимальную длину юбки, скрывающую недостаток, чтобы ребенок не чувствовал себя дискомфортно, надевая эту вещь.

Необходимо замечать, что у подростка лучше всего получается, хваля его при этом. Недовольство внешностью – это внутренняя неуверенность в себе. Ведь это как раз тот период, когда ребенок ищет себя, свое «Я», ищет внутреннее понимание себя. Родители должны стать слушающими. Не давать готовые ответы, а задавать вопросы, чтобы подросток сам находил ответы. Евгения Ли

Кроме того, эксперт отметила, что чаще всего родители говорят о недостатках своего ребенка, ругают его, но он и сам это все понимает и знает о них. Евгения посоветовала говорить о его достоинствах, выделяя лучшие качества, подмечая особенности внешности и характера своего ребенка.

Для родителей это сложная задача, так как они склонны больше критиковать, чем хвалить детей. Иногда я даю задание родителям, которые приводят ко мне своего ребенка. Задание называется «Пять фасолин». Прежде чем сказать сыну или дочке, что что-то у них не получается, нужно переложить из кармана в карман «Пять фасолин», отмечая каждый раз то, что у него получилось. Казалось бы, задание простое, но оно не так-то просто дается родителям. Необходимо сокращать критику, а замечать хорошее в делах ребенка. Это поможет ему утвердиться во мнении, что он становится отдельной личностью со своими особенностями. Ему не надо становиться похожим на других, у него есть свои особенные качества. Евгения Ли

Эксперт подчеркнула – человек ценен не отсутствием недостатков, а наличием достоинств. Это нужно помнить родителям в воспитании детей и направлять свое внимание на достоинства ребенка.

Ребенок на этом этапе справится со своими проблемами наилучшим для него образом. Нужно верить в своих детей, что все у них получится, и этот внутренний посыл необходимо передавать своему ребенку. Это одна из самых важных обязанностей родителей и ответственность перед детьми. Евгения Ли

Также психолог дала рекомендации взрослым, как не допустить того, чтобы у подрастающего человека сформировался комплекс на всю жизнь.