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Антитеррористические учения проходят в Кокшетау

антитеррористические учения, кокшетау Фото: МО РК
10 июня в Кокшетау проводятся антитеррористические учения «ОРМАН-АНТИТЕРРОР-2022» с участием специальных, правоохранительных, местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.
Отрабатываются навыки межведомственного взаимодействия и управления приданными силами и средствами оперативных штабов по борьбе с терроризмом. ДП Акмолинской области

В полиции просят не производить фото/видеосьемку техники, места учения, не распространять слухи и недостоверную информацию о данном мероприятии.

За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 274 УК РК («Распространение заведомо ложной информации»).ДП Акмолинской области
Анастасия Стативкина
Акмолинская область Кокшетау
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