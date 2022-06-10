Антитеррористические учения проходят в Кокшетау

10 июня в Кокшетау проводятся антитеррористические учения «ОРМАН-АНТИТЕРРОР-2022» с участием специальных, правоохранительных, местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Отрабатываются навыки межведомственного взаимодействия и управления приданными силами и средствами оперативных штабов по борьбе с терроризмом. ДП Акмолинской области

В полиции просят не производить фото/видеосьемку техники, места учения, не распространять слухи и недостоверную информацию о данном мероприятии.