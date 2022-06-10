Сборная Казахстана вышла в полуфинал Чемпионата Европы-2022 по мини-футболу

В Словакии проходит европейское первенство EMF EURO 2022 по мини-футболу (6х6). Казахстанские футболисты в упорном поединке обыграли команду Венгрии и сумели завоевать путевку в полуфинал этого турнира, сообщает Zakon.kz.

Соперники казахстанцев по четвертьфиналу – венгерская сборная – подошли к этой игре в ранге фаворитов. Матч получился очень упорным. Счет открыли казахстанские футболисты. На 37 минуте второго тайма отличился капитан Улан Жаксылыков. Спустя семь минут венгры восстановили равновесие – 1:1, гол в активе Матиуса Узчака. Этот результат не изменился до финального свистка, а в послематчевых пенальти благодаря удачной игре вратаря сборной Абая Мусаева Казахстан сыграет в полуфинале Евро-2022.

До полуфинала сборная Казахстана провела три встречи в подгруппе F: ничья с Грецией – 2:2, победа над Англией – 2:1 и поражение Израилю – 2:5. А в четвертьфинале казахстанцы по пенальти обыграли Черногорию – 4:3.

Теперь казахстанских игроков за выход в финал ждут представители Азербайджана. Этот полуфинал пройдет 10 июня, а другую путевку в этот же день разыграют Болгария и Румыния.

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