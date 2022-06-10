Магомед Адиев высказался перед матчем с Беларусью в Лиге наций

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев перед матчем против Беларуси в Лиге наций УЕФА ответил на ряд вопросов представителей СМИ, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 10 на 11 июня казахстанская сборная на выезде встретится с Беларусью. Начало поединка – в 00:45 по времени Нур-Султана, состоится он на сербском стадионе «Караджордже». Главным арбитром матча назначен австриец Мануэль Шюттенгрубер.

У нас сложная логистика – перелеты, автобусы. Перед Словакией шесть часов летели. Тут тоже полтора часа до Нови-Сада предстоит добираться. После игры – ночной перелет. Считаю, что такая логистика – это как хорошая тренировка. Надо выходить из непростой ситуации. Постараемся 10 июня предстать в боевой готовности. Магомед Адиев

Статистика матчей казахстанской команды с белорусами не в пользу первых. В пяти до этого проведенных играх белорусская дружина выиграла четыре раза, одна встреча закончилась вничью.

Я уже состоявшийся мужчина, и в моем лексиконе нет такого – стать первым или лучшим в мире. Важнее отвечать за свои слова, сдерживать обещания. Постараемся выиграть. Получится – хорошо, не получится – что ж, не будем посыпать голову пеплом. Впереди еще несколько матчей. Отставка тренера сборной Беларуси? Я об этом даже не знаю, не читал. Полностью сосредоточен на своей команде. Магомед Адиев

Напомним, что после двух туров сборная Казахстана лидирует в группе С3 Лиги наций. В ее активе две победы – над Азербайджаном (2:0) и Словакией (1:0).

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