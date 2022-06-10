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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года

дни отдыха в июле 2022 года Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В июле 2022 года казахстанцы отмечают два праздника – День столицы и Курбан-айт, сообщает Zakon.kz.

В этом году День столицы – 6 июля – приходится на среду, при этом никаких переносов выходных дней не предусмотрено.

Таким образом, казахстанцы как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе будут праздновать один день – 6 июля.

Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля.

Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.

В общей сложности в июле выпадает:

  • при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 11 выходных;

  • при шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.

Лариса Черненко
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