Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года

В июле 2022 года казахстанцы отмечают два праздника – День столицы и Курбан-айт, сообщает Zakon.kz.

В этом году День столицы – 6 июля – приходится на среду, при этом никаких переносов выходных дней не предусмотрено.

Таким образом, казахстанцы как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе будут праздновать один день – 6 июля.

Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля.

Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.

В общей сложности в июле выпадает: