Казахстанский фильм завоевал награду на фестивале в Бразилии

Фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева получил приз «Лучший фильм» на Международном кинофестивале Olhar de Cinema, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба киностудии АО «Казахфильм», картина получила приз «Лучший фильм» в секции «Другие взгляды».

Фестиваль проходил с 1 по 9 июня в Бразилии.

Я очень рад, что фильм «Акын» показали, приняли и поняли так далеко от Казахстана, в далекой Бразилии, на другом конце нашей планеты. Это еще раз доказывает, что если быть очень честным с самим собой, когда делаешь фильмы, и если отдавать все свои силы, то это поймут везде. Я поздравляю всю нашу киногруппу с этим ценным призом. Мы будем ждать новых показов и побед. Режиссер Дарежан Омирбаев

Также отмечено, что фильм будет показан в Музее современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в Париже.