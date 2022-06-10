520 детей вернулись в Казахстан из Сирии и Ирака: их адаптируют к мирной жизни

Казахстан репатриировал большинство своих граждан из Сирии и Ирака. Из них — 520 детей. Об их судьбе рассказали эксперты, передает Zakon.kz.

С момента возвращения детей уже прошло более трех лет. За это время им пришлось пережить немало трудностей, ужасы войны осталась позади.

По словами представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Артура ван Дизена, дети, вернувшиеся из конфликтных зон, пережили тяжелейший опыт, с которым не должен сталкиваться ни один ребенок на свете. Серьезные нарушения прав и интересов детей приводят к катастрофическим последствиям для их физического и психического здоровья.

Некоторые репатриированные дети никогда не были в Казахстане. Они нуждались в изучении дополнительного языка и впервые встречались с родственниками, которые будут заботиться о них. Эти дети нуждаются в помощи и поддержке социальных служб. Мы рады, что в рамках совместного проекта можем оказать помощь, повысив потенциал специалистов, работающих с этими детьми, а также поддержать их реинтеграцию посредством налаживания диалога с местными сообществами. Дети вернулись домой и должны быть защищены. Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен

Комитет по охране прав детей МОН РК совместно с местными исполнительными органами проделали большую работу по восстановлению прав несовершеннолетних.

В целом мы видим, что примененные Казахстаном методы работы дали свои плоды, которые в первую очередь отразились на самих детях. Уже сейчас 51% детей являются отличниками и хорошистами учебы. 30% детей стали участниками и призерами различных олимпиад, творческих конкурсов и соревнований. Мы искренне верим, что каждый ребенок станет достойным гражданином страны. Это не может нас не радовать, потому что успех ребенка в любом начинании – это отражение эффективности успешной реабилитации и социализации детей. Заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Дулат Жекебаев

Сегодня в Казахстане работает национальный ресурсный центр для обучения и повышения квалификации специалистов, работающих с детьми. Одна из задач программы — наладить связь и совместную работу с областными университетами в других регионах Казахстана.

По возвращении детей и семей в Казахстан стало важным формирование межсекторального подхода, участие государственных органов и практиков из реабилитационных центров, но процесс интеграции проходит медленно и требует внимательного подхода к каждому ребенку. Обмен опытом с международными организациями помогает документировать и улучшать практику на местах. Посол по особым поручениям МИД РК Талгат Калиев

В результате совместной программы Казахстана, ЕС и международных организаций 130 казахстанских специалистов прошли 10-дневный курс по правовым вопросам и этическим принципам работы с детьми и семьями, вернувшимися из зон конфликта. Социальные педагоги и работники, психологи, представители органов опеки и попечительства, школ и университетов изучили понятие «стигма», антидискриминационные практики и язык.

Обсудили, как повысить эффективность реинтеграции в местные сообщества, развивать грамотность и гражданственность. Участники курса смогли попрактиковать свои коммуникативные навыки, освоить систему кейс-менеджмента и методы работы с посттравматическим синдромом.