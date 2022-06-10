В Минфине придумали, как исключить «серые» схемы при экспорте зерна
Пшеница, которая импортируется из России, зачастую используется в различных «серых» схемах, поскольку там стоимость зерна гораздо ниже, и наши экспортеры стремятся закупить ее в сопредельной стране. Для исключения такого рода рисков Комитетом госдоходов совместно с НПП «Атамекен» реализован пилотный проект по упрощенному возврату НДС. То есть тем экспортерам, которые заключат меморандум об участии в данном проекте, возврат НДС будет производиться без проверки и применения штрафных санкций. Заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов
По его словам, пилот призван противодействовать незаконным действиям на рынке и предполагает, что возврат НДС будет осуществляться в двух вариантах.
Первый – без проведения камерального контроля в течение 15 рабочих дней. При этом необходимо наличие банковской гарантии на сумму налога, который заявлен к возврату из бюджета.
Второй – в течение 100 календарных дней после проведения камерального контроля. При этом банковская гарантия не требуется.
В пилотном проекте никакие штрафные санкции применяться не будут. Начали с рынка зерна, поскольку здесь цепочки поставок предсказуемые и понятные. Кроме того, сами зерновые компании заинтересованы в том, чтобы исключить тех поставщиков, которые применяют «серые» схемы, не выплачивают налоги и тем самым создают неравные условия для нормальных экспортеров. Кайрат Миятов
Пилот также призван сократить цепочку недобросовестных поставщиков, чтобы сократить звенья поставки и различные непродуктивные расходы. Для этого был создан информационный ресурс на базе НПП «Атамекен» – в нем отображаются сведения о налоговых нарушениях. Это позволяет до совершения сделок осуществить оптимальный выбор поставщика, так как на сайте видно будет, есть ли у него какие-либо расхождения по налоговой отчетности.
Поставщик будет следить за своей репутацией и стараться не попасть в этот, скажем так, «серый» список. Кайрат Миятов
Отметим, что импорт зерна за 2019-2021 год составил 2,7 млн тонн на 157 млрд тенге.
Экспорт зерна в свою очередь составил 20,2 млн тонн, из них в РФ – 441 тыс. тон.
За период с 2019 по 2021 год экспортерам был произведен возврат НДС зерна в размере 127 млрд тенге.