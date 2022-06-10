В Минфине придумали, как исключить «серые» схемы при экспорте зерна

Заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов на брифинге в СЦК рассказал, каким образом в Казахстане упрощаются условия экспорта зерна, передает корреспондент Zakon.kz.

Пшеница, которая импортируется из России, зачастую используется в различных «серых» схемах, поскольку там стоимость зерна гораздо ниже, и наши экспортеры стремятся закупить ее в сопредельной стране. Для исключения такого рода рисков Комитетом госдоходов совместно с НПП «Атамекен» реализован пилотный проект по упрощенному возврату НДС. То есть тем экспортерам, которые заключат меморандум об участии в данном проекте, возврат НДС будет производиться без проверки и применения штрафных санкций. Заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов

По его словам, пилот призван противодействовать незаконным действиям на рынке и предполагает, что возврат НДС будет осуществляться в двух вариантах.

Первый – без проведения камерального контроля в течение 15 рабочих дней. При этом необходимо наличие банковской гарантии на сумму налога, который заявлен к возврату из бюджета.

Второй – в течение 100 календарных дней после проведения камерального контроля. При этом банковская гарантия не требуется.

В пилотном проекте никакие штрафные санкции применяться не будут. Начали с рынка зерна, поскольку здесь цепочки поставок предсказуемые и понятные. Кроме того, сами зерновые компании заинтересованы в том, чтобы исключить тех поставщиков, которые применяют «серые» схемы, не выплачивают налоги и тем самым создают неравные условия для нормальных экспортеров. Кайрат Миятов

Пилот также призван сократить цепочку недобросовестных поставщиков, чтобы сократить звенья поставки и различные непродуктивные расходы. Для этого был создан информационный ресурс на базе НПП «Атамекен» – в нем отображаются сведения о налоговых нарушениях. Это позволяет до совершения сделок осуществить оптимальный выбор поставщика, так как на сайте видно будет, есть ли у него какие-либо расхождения по налоговой отчетности.

Поставщик будет следить за своей репутацией и стараться не попасть в этот, скажем так, «серый» список. Кайрат Миятов

Отметим, что импорт зерна за 2019-2021 год составил 2,7 млн тонн на 157 млрд тенге.

Экспорт зерна в свою очередь составил 20,2 млн тонн, из них в РФ – 441 тыс. тон.

За период с 2019 по 2021 год экспортерам был произведен возврат НДС зерна в размере 127 млрд тенге.