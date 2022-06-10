Черный аист из Красной книги попал в фотоловушку на востоке Казахстана

Сотрудники Маркакольского государственного природного заповедника поделились кадрами редкой птицы на участке речки Топольник. Видео опубликовано на странице национального парка в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Черный аист занесен в Красные книги Беларуси, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана и России.

Как отмечено в публикации, по акватории озера Маркаколь птица наблюдается повсеместно. Местные жители и гости села Урунхайка могут наблюдать аиста на берегу озера вблизи от села.

На озеро Маркаколь весной прилетает в середине апреля – в начале мая. Поздние мигранты наблюдаются вплоть до начала июня. Осенняя миграция у большинства птиц начинается в конце августа, в начале сентября. Пресс-служба Маркакольского заповедника

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