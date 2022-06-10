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Ортопед с мировым именем провел бесплатные операции казахстанским детям

медик из Израиля, операции, Казахстан Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»
12 сложнейших ортопедических операций провел в Казахстане известный профессор из Израиля Марк Эйдельман.

Уникальные оперативные вмешательства детям из разных регионов страны стали возможны благодаря организованному Корпоративным фондом «Жұлдызай», который был создан сотрудниками BI Group, мастер-классу MUMKINDIK для отечественных и зарубежных врачей из Грузии, Азербайджана, России.

операции, врач из Израиля, Казахстан

Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»

Марк Эйдельман – доктор медицинских наук, директор больницы Рут города Хайва, профессор Израильского технологического университета «Технион», занимает третье место в рейтинге ведущих детских ортопедов в мире.

врач из Израиля, Казахстан, операции

Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»

В Израиле одна операция врача стоит от 20 тысяч евро. Таким образом, благодаря мастер-классу фонду «Жұлдызай» удалось сэкономить 240 тысяч евро. Согласование приезда светилы медицины длилось целый год.

Мастер-класс и операции по врожденному вывиху бедра проходили в городской многопрофильной детской больнице №2.

В нашем отделении лечение получают дети с врожденными и приобретенными патологиями опорно-двигательного аппарата с рождения до 18 лет. Обмен опытом помогает скоординировать наши компетенции.Завотделения детской ортопедии больницы №2 Агабек Чикинаев

операция, ортопед, Казахстан, Израиль

Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»

Марк Эйдельман отмечает, что в Израиле не оперирует подобные случаи, потому что они встречаются редко.

В мастер-классе я хотел поделиться своими знаниями с коллегами и показать технологию, которую используют у нас, – рассказал профессор после операции по исправлению двухстороннего вывиха бедра у трехлетней девочки из Петропавловска.

операции, врач, Израиль, Казахстан

Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»

К слову, для проведения мастер-класса израильский доктор привез с собой 20 килограмм оборудования. Также Марк Эйдельман призвал казахстанских родителей вовремя обращаться к ортопедам и выполнять их рекомендации.

Анастасия Московчук
Казахстан
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