Ортопед с мировым именем провел бесплатные операции казахстанским детям
Уникальные оперативные вмешательства детям из разных регионов страны стали возможны благодаря организованному Корпоративным фондом «Жұлдызай», который был создан сотрудниками BI Group, мастер-классу MUMKINDIK для отечественных и зарубежных врачей из Грузии, Азербайджана, России.
Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»
Марк Эйдельман – доктор медицинских наук, директор больницы Рут города Хайва, профессор Израильского технологического университета «Технион», занимает третье место в рейтинге ведущих детских ортопедов в мире.
Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»
В Израиле одна операция врача стоит от 20 тысяч евро. Таким образом, благодаря мастер-классу фонду «Жұлдызай» удалось сэкономить 240 тысяч евро. Согласование приезда светилы медицины длилось целый год.
Мастер-класс и операции по врожденному вывиху бедра проходили в городской многопрофильной детской больнице №2.
В нашем отделении лечение получают дети с врожденными и приобретенными патологиями опорно-двигательного аппарата с рождения до 18 лет. Обмен опытом помогает скоординировать наши компетенции.Завотделения детской ортопедии больницы №2 Агабек Чикинаев
Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»
Марк Эйдельман отмечает, что в Израиле не оперирует подобные случаи, потому что они встречаются редко.
В мастер-классе я хотел поделиться своими знаниями с коллегами и показать технологию, которую используют у нас, – рассказал профессор после операции по исправлению двухстороннего вывиха бедра у трехлетней девочки из Петропавловска.
Фото: Корпоративного фонда «Жұлдызай»
К слову, для проведения мастер-класса израильский доктор привез с собой 20 килограмм оборудования. Также Марк Эйдельман призвал казахстанских родителей вовремя обращаться к ортопедам и выполнять их рекомендации.