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Глава UFC Дана Уйат призывает включить ММА в программу Олимпийских игр

UFC Включение ММА в Олимпиаду Фото: ВКонтакте/FightTime MMA
Президент UFC Дана Уйат предлагает включить смешанные единоборства в список олимпийских видов спорта. Руководитель ведущего промоушена мира сам не собирается заниматься этим процессом, но поддерживает идею вхождения ММА в олимпийское движение, сообщает Zakon.kz.

Тема включения ММА в основную программу Олимпийских игр была поднята в процессе разговора с поклонниками перед турниром UFC в Сингапуре, передает Mmajunkie.

ММА уже давно должен быть олимпийским видом спорта. Это не моя работа. Это не то, чем я хочу заниматься. Я не настаиваю на том, чтобы превратить смешанные единоборства в олимпийский вид спорта, но я поддержу того, кто этим займется. Не секрет, что самая большая проблема, с которой столкнулась Олимпиада, – это количество зрителей. Вам нужны зрители? Тогда включите ММА в Олимпийские игры. Глава UFC Дана Уайт

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275. В главном поединке вечера чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Гловер Тейшейра встретится с Иржи Прохазкой. А в соглавном бою померятся силами Валентина Шевченко (Кыргызстан) и бразильянка Тайла Сантос.

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Куандык Шынасилов
UFC
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