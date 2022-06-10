Некоторые здания отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы

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С 13 по 17 июня 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и другие здания в Турксибском районе Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.