Некоторые здания отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы
Фото: pexels
С 13 по 17 июня 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и другие здания в Турксибском районе Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети», передает Zakon.kz.
Горячую воду временно отключат в контуре улиц Суюнбая – Белякова – Казакпаева– Кожедуба, а также в контуре улиц Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская– Нурсая.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
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