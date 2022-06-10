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Куда пойти в выходные 11-12 июня

афиша, события, Алматы, Нур-Султан, Шымкент Фото: pexels
Есть много хороших идей, как провести ближайшие выходные в Нур-Султане, Алматы или Шымкенте. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Концерт группы Trubetskoy

Trubetskoy — это экс-участники коллектива «Ляпис Трубецкой».

Лидер коллектива — бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников. Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль «heavy dance music» — «тяжелая танцевальная музыка».

11 июня, 22:00. The Bus Music Pub. Билеты: от 8000 тенге.

Ratovich & Orchestra Lab

Концерты Ратовича производят неизгладимое впечатление на зрителей. Второй концерт известного пианиста пройдет с оркестром. В программе прозвучат саундтреки из известных кинофильмов, мировые хиты и казахские народные песни в современной интерпретации.

Продолжительность: 90 минут. Возрастные ограничения: 6+.

11 июня, 19:00. Nomad City Hall. Вход: от 5 000 тенге.

Парад близнецов

парад близнецов, дети, взрослые, Нур-Султан

Фото: pexels

Четвертый ежегодный парад близнецов пройдет в столице. В этот день в Ботаническом саду соберутся двойняшки, тройняшки, четверняшки и, возможно, пятерняшки.

В честь праздника запланированы конкурсы и развлечения от аниматоров. Дресс-код: синий/голубой.

12 июня 10:30. Ботанический сад. Вход: 2 500 тенге на семью.

Алматы

Фестиваль музыки композиторов ХХ века и наших современников «ХХ22»

фестиваль, музыка, композиторы, событие

Фото: pexels

Уникальность фестиваля состоит в том, что программа составлена в хронологической последовательности, охватывая весь XX век и произведения современных композиторов.

Художественный руководитель и главный дирижер: Канат Омаров.

В программе:

  • Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра»;

  • «Танец семи вуалей» из оперы «Саломея»;

  • Арнольд Шенберг. Камерная симфония No.1 для 15 солирующих инструментов.

11 июня в 18:00. Казахская государственная филармония им. Жамбыла. Вход: 1500 - 2000 тенге.

Фестиваль Family Fest

Фестиваль Family Fest, фестиваль, семья, Алматы

Фото: pexels

Для жителей и гостей города будут работать фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, активности и конкурсы, pop-up маркет казахстанских дизайнеров и мастеров, ярмарка винтажных вещей, выступления казахстанских исполнителей и диджеев, фуд-зона.

11 и 12 июня, с 11:00 до 22:00. Дом на Барибаева 36. Вход: 2150 - 5400 тенге.

Детский концерт-путешествие с Almaty Symphony

Almaty Symphony, концерт , дети, музыка

Фото: pexels

Коллектив Almaty Symphony презентует увлекательный концерт-путешествие в мир музыки для самых маленьких зрителей и их родителей.

12 июня в 14:00. SmArtPoint, Арт пространство «Smart Space». Вход: 5 000 тенге.

Шымкент

Кинотеатр под открытым небом

На свежем воздухе покажут несколько фильмов в эти выходные:

  • 11 июня: «Охотники за привидениями: Наследники» (12+), в 20:45;

  • 12 июня: «Хатико» (12+), в 20:45.

Желтоксан, 29. Вход: 1 500 тенге.

Анастасия Беньяминова
Интересное Алматы Нур-Султан Шымкент
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