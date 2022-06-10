Куда пойти в выходные 11-12 июня
Нур-Султан
Концерт группы Trubetskoy
Trubetskoy — это экс-участники коллектива «Ляпис Трубецкой».
Лидер коллектива — бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников. Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль «heavy dance music» — «тяжелая танцевальная музыка».
11 июня, 22:00. The Bus Music Pub. Билеты: от 8000 тенге.
Ratovich & Orchestra Lab
Концерты Ратовича производят неизгладимое впечатление на зрителей. Второй концерт известного пианиста пройдет с оркестром. В программе прозвучат саундтреки из известных кинофильмов, мировые хиты и казахские народные песни в современной интерпретации.
Продолжительность: 90 минут. Возрастные ограничения: 6+.
11 июня, 19:00. Nomad City Hall. Вход: от 5 000 тенге.
Парад близнецов
Фото: pexels
В честь праздника запланированы конкурсы и развлечения от аниматоров. Дресс-код: синий/голубой.
12 июня 10:30. Ботанический сад. Вход: 2 500 тенге на семью.
Алматы
Фестиваль музыки композиторов ХХ века и наших современников «ХХ22»
Фото: pexels
Художественный руководитель и главный дирижер: Канат Омаров.
В программе:
Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра»;
«Танец семи вуалей» из оперы «Саломея»;
Арнольд Шенберг. Камерная симфония No.1 для 15 солирующих инструментов.
11 июня в 18:00. Казахская государственная филармония им. Жамбыла. Вход: 1500 - 2000 тенге.
Фестиваль Family Fest
Фото: pexels
11 и 12 июня, с 11:00 до 22:00. Дом на Барибаева 36. Вход: 2150 - 5400 тенге.
Детский концерт-путешествие с Almaty Symphony
Фото: pexels
12 июня в 14:00. SmArtPoint, Арт пространство «Smart Space». Вход: 5 000 тенге.
Шымкент
Кинотеатр под открытым небом
На свежем воздухе покажут несколько фильмов в эти выходные:
11 июня: «Охотники за привидениями: Наследники» (12+), в 20:45;
12 июня: «Хатико» (12+), в 20:45.
Желтоксан, 29. Вход: 1 500 тенге.