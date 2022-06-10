В ДТП на Кульджинском тракте в Алматы погибли три человека
Фото: Zakon.kz
10 июня на Кульджинском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
По данным полиции города, водитель BMW 525, следуя по Кульджинскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mercedes-Benz.
Фото: Zakon.kz
В результате оба водителя и пассажир Mercedes-Benz скончались на месте ДТП. Данный факт зарегистрирован по ст. 345 ч. 4 УК РК.Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Фото: Zakon.kz
Начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов уточнил, что назначены судебно-медицинские и трассологические экспертизы.
Фото: Zakon.kz
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