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В ДТП на Кульджинском тракте в Алматы погибли три человека

Кульджинский тракт Фото: Zakon.kz
10 июня на Кульджинском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Кульджинский тракт

Фото: Zakon.kz

По данным полиции города, водитель BMW 525, следуя по Кульджинскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mercedes-Benz.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате оба водителя и пассажир Mercedes-Benz скончались на месте ДТП. Данный факт зарегистрирован по ст. 345 ч. 4 УК РК.Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Алматы

Фото: Zakon.kz

Начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов уточнил, что назначены судебно-медицинские и трассологические экспертизы.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Анастасия Московчук
Алматы
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