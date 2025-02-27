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Происшествия

Три человека госпитализированы после жуткой аварии на Кульджинском тракте в Алматы

ДТП, Алматы, водители, автомашины, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 01:34 Фото: Zakon.kz
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 28 февраля на Кульджинском тракте в Алматы, в результате которого пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW 5-й серии, двигаясь в южном направлении, не справился с управлением на затяжном повороте и выехал на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, после чего BMW столкнулся с двумя автомобилями Toyota Carina E и Hyundai Elantra.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель одной из Toyota Carina E. Все трое были госпитализированы с различными травмами.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, движение в северном направлении было временно затруднено из-за занятых полос. 

Фото: Zakon.kz

Очевидцы сообщают, что водитель BMW мог превысить допустимую скорость, что и стало причиной выезда на встречную полосу.

Фото: Zakon.kz

Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.


Ранее сообщалось о другой автоаварии. Жесткое массовое ДТП произошло в Алматы по дороге на Медеу. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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