Три человека госпитализированы после жуткой аварии на Кульджинском тракте в Алматы
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW 5-й серии, двигаясь в южном направлении, не справился с управлением на затяжном повороте и выехал на полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, после чего BMW столкнулся с двумя автомобилями Toyota Carina E и Hyundai Elantra.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель одной из Toyota Carina E. Все трое были госпитализированы с различными травмами.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, движение в северном направлении было временно затруднено из-за занятых полос.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы сообщают, что водитель BMW мог превысить допустимую скорость, что и стало причиной выезда на встречную полосу.
Фото: Zakon.kz
Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось о другой автоаварии. Жесткое массовое ДТП произошло в Алматы по дороге на Медеу.