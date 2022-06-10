Дзюдоист из Монголии 16 лет проведет в тюрьме

В Монголии огласили приговор в отношении титулованного дзюдоиста. Олимпийский чемпион 2008 года Тувшинбаяр Найдан ближайшие 16 лет проведет в тюрьме, передает Zakon.kz.

Двукратный призер Олимпийских игр и экс-чемпион мира по дзюдо из Монголии Тувшинбаяр Найдан приговорен к 16 годам лишения свободы.

В апреле 2021 года Найдан насмерть избил мастера спорта международного класса по дзюдо Энхбата. Пострадавший находился без сознания восемь месяцев, после чего скончался 25 декабря 2021 года.

Тувшинбаяра арестовали в декабре 2021 года и с тех пор он находился под домашним арестом.

На летней Олимпиаде-2008 в Пекине в дзюдо в финальном поединке в весе до 100 кг Тувшинбаяр Найдан победил казахстанца Асхата Житкеева (ныне – и.о. президента Казахстанской федерации дзюдо).

Таким образом, Найдан стал первым олимпийским чемпионом в дзюдо из Монголии. Житкеев принес первую в истории казахстанского дзюдо олимпийскую медаль, завоевав «серебро».