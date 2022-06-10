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Высший судебный совет проведет встречу с юридическим сообществом

Высший судебный совет Казахстана Фото: Zakon.kz
Руководством страны перед Высшим судебным советом и Верховным судом поставлена задача по привлечению в судебную систему специалистов в отдельных отраслях права.

Для реализации данного поручения в декабре прошлого года в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» внесены поправки, предусматривающие проведение отдельного конкурса на вакантные должности судьи областного уровня для лиц, являющихся специалистами в отдельных отраслях права.

Перечень таких отраслей права утвержден на заседании Высшего судебного совета 5 мая по предложению Верховного суда (это налоговое, корпоративное, экологическое, земельное, финансовое право, право недропользования и интеллектуальной собственности).

31 мая Высшим судебным советом объявлен конкурс на занятие двух вакантных должностей судей суда Нур-Султана для специалистов в отдельных отраслях права (налоговое, финансовое право, право интеллектуальной собственности и недропользования) и одной вакантной должности судьи Алматинского городского суда для специалиста в области земельного права.

При определении данных отраслей права учитывались количество поступивших и рассмотренных дел, требующих специальных познаний в вышеназванных отраслях права, количество отмен и изменений судебных актов по ним, а также потребность в судьях, способных рассматривать такие дела.

С целью привлечения в судейский корпус высококвалифицированных кадров Высшим судебным советом запланированы встречи с представителями юридического сообщества страны в Нур-Султане и Алматы с участием председателя совета Дениса Шипп и руководства Верховного суда.

Указанные мероприятия направлены на информирование юридической общественности о процедурах специального оптимизированного конкурсного отбора и других аспектах занятия судейской должности.

В этой связи приглашаем заинтересованных лиц, специалистов в отдельных отраслях права, имеющих юридический стаж работы не менее 15 лет и стаж работы, подтверждающий специализацию по соответствующим отраслям права, не менее пяти последних лет (работники банковских организаций, корпоративного сектора, представители в судах по специальным категориям дел), принять участие в данных встречах.

Встречи в двух городах пройдут в офлайн-формате, точное время и место будут сообщены дополнительно. Также будет вестись онлайн-трансляция данных мероприятий на официальном канале совета в YouTube. Контактные данные – 8 (7172) 75-16-36, 8 (777) 031-68-91 (Whatshap и Telegram).

Динара Халдарова
Алматы Нур-Султан
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